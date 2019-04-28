Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 28.04.2019 10:43
  • Son Güncelleme: 28.04.2019 10:49

2 milyon kediyi öldürmek için çalışma başlattı

hükümeti, 2015 yılında aldığı "5 yıl içerisinde 2 milyon kediyi öldürme kararı" doğrultusunda çalışma yapmaya devam ediyor.

Amerikan New York Times gazetesinin geçen hafta içinde yayımladığı makaleye göre Avustralya hükümeti, nüfusu 2-6 milyon arasında değişen başıboş kediyi öldürmek için zehirli sosis yöntemini kullanıyor.

Avustralya, 2020'ye kadar milyonlarca kediyi öldürmek için 1080 adı verilen bir zehrin sürüldüğü kanguru eti, tavuk yağı, bitki, ot ve baharatları havadan karaya atarak kedileri öldürmeyi amaçlıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriAvustralya 2 milyon kediyi öldürmek için çalışma başlattı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri