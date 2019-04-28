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  • 28.04.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 28.04.2019 09:38

'da militanları polis karakoluna saldırdı

'ın Gor vilayetinde bulunan polis karakoluna militanları tarafından düzenlendi. Saldırı sonucu 8 polisin öldüğü açıklandı.

Afganistan'da polis karakoluna saldırı

militanlarının, 'ın batısındaki Gor vilayetindeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 polisin öldüğü bildirildi.

Gor Vali Yardımcısı Habibullah Radmaniş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, militanların, Gor'un Band Bayan bölgesindeki polis karakoluna saldırması sonucu karakolun kısa süreliğine örgüt kontrolüne geçtiğini söyledi.

Radmaniş, nın ardından çıkan çatışmada, çok sayıda örgüt üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.

Gor Hastanesi Başhekimi Muhammed Nasir Naziri, saldırıda 8 polisin hayatını kaybettiğini, yaralanan 5 güvenlik görevlisinin tedavi altına alındığını bildirdi.

Taliban'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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