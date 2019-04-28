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  • 28.04.2019 12:15
  • Son Güncelleme: 28.04.2019 12:16

'de vinç dehşeti! Ölüler var

'nin bölgesinde inşaatta çalışma yapan bir vinç çöktü. Yaşanan kaza sonucu ikisi vinç operatörü olmak üzere toplamda 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de vinç dehşeti! Ölüler var

Kazada, altı katlı bir bina inşaatında kullanılan vincin neden çöktüğü henüz açıklanmazken, İtfaiye Şefi Harold Scoggings, hayatını kaybeden dört kişiden ikisinin vinç operatörleri olduğunu ve dört kişinin de hafif yaralandığını açıkladı.

Seattle Valisi Jenny duncan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi ve bu kazanın nasıl gerçekleştiğinin araştırılacağını belirtti.

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