ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Baltimore Emniyet Sözcüsü Chakia Fennoy, yaptığı açıklamada, yerel saat 17.00'de (TSİ 24.00), kentin batı bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiğine dair ihbar aldıklarını aktardı.

Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirten Fennoy, yaralıların durumu ya da saldırının nedeni hakkında detaylı bilgi vermedi.

Yerel basındaki haberlerde ise saldırının, sokakta barbekü yapmak için toplanan bir grubu hedef aldığı kaydedildi.