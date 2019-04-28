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  • 29.04.2019 07:24
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 07:24

'de ! Ölü ve yaralılar var

'nin Maryland eyaletinde sokakta barbekü yapan bir gruba düzenlendi. Saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı.

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Baltimore Emniyet Sözcüsü Chakia Fennoy, yaptığı açıklamada, yerel saat 17.00'de (TSİ 24.00), kentin batı bölgesinde düzenlendiğine dair ihbar aldıklarını aktardı.

Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirten Fennoy, yaralıların durumu ya da saldırının nedeni hakkında detaylı bilgi vermedi.

Yerel basındaki de ise saldırının, sokakta barbekü yapmak için toplanan bir grubu hedef aldığı kaydedildi.

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