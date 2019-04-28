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  • 28.04.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 28.04.2019 11:47

ABD Venezuela altınlarının Türkiye'ye gelmesinden rahatsız

Amerikan kuruluşu Bloomberg, Türkiye'nin Venezuela ile olan ticari ilişkisini kaleme alırken duyulan rahatsızlık dile getirildi. ABD İran ve Venezuela'yı ambargolarla kontrol altına almaya çalışırken Türkiye ise her fırsatta bu plana karşı çıkıyor.

ABD Venezuela altınlarının Türkiye'ye gelmesinden rahatsız

ABD, İran ve Venezuela'yı yoğun bir ambargo programıyla çökertmeyi planlıyor. Bunun için düğmeye basan Başkan Donald Trump, İran ve Venezuela ile diğer ülkelerin alışverişi kesmesini istediği açıkladı.

Bu durum dünya ülkelerinin çoğunda rahatsızlık yarattı. Türkiye ise ABD'nin aldığı tek taraflı ve yanlış olan bu kararlara her fırsatta karşı çıkan açıklamalar yapıyor.

Türkiye'nin Venezuela ile ilişkileri Amerikan Bloomberg tarafından haberleştirildi.

"TÜRKİYE MADURO'YU ZENGİNLEŞTİRİYOR"
Bloomberg haberinde, "Venezuela'nın Türkiye ile gizemli ticaret planı Maduro'yu daha çok zenginleştiriyor." başlığını attı.

İNGİLİZ REUTERS'İN DE ZORUNA GİTTİ
Haberde Venezuela'ya Türkiye'nin altın karşılığında destek verdiği iddiaları yer aldı. Daha önce benzer bir iddia İngiliz Reuters tarafından da dile getirilmişti.​ Reuters'in haberine göre Venezuela'daki altının önemli bölümü, işlenmemiş olarak Türkiye'ye gönderiliyor ve karşılığında temel gıda maddeleri alınıyor.

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