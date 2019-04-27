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  • 27.04.2019 18:42
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 18:48

'nın yeni cumhurbaşkanı tatilde sporu bırakmadı

Seçimleri kazanmasının ardından dün 'un 'nde bulunan 'e gelerek tatiline başlayan 'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, bugün, gün boyu otelde vakit geçirdi. Zelenskiy, kaldığı otelde spor yaparken görüntülendi.

Herkesin gözü üzerindeydi! Böyle görüntülendi...
Seçimleri kazanmasının ardından dün 'un 'nde bulunan 'e gelerek tatiline başlayan 'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, bugün, gün boyu otelde vakit geçirdi. Öğleden sonra otelin sahile yakın kısmındaki yürüyüş yolunda spor yapan Zelenskiy, tesiste kalan bir tatilci tarafından fotoğraflandı. Yanında devamlı korumasıyla gezen Vladimir Zelenskiy'nin uzun süre telefonla görüştüğü görüldü.

Zelenskiy'nin yarın günübirlik mavi yolculuğa çıkıp, ardından ülkesine dönmesinin beklendiği belirtildi.

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