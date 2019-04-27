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  • 27.04.2019 14:07
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 14:07

Devlet Başkanı Putin'den mesajı

'de açıklamalarda bulunan Devlet Başkanı , "'te geniş ölçekli taarruz öncesinde sivil halkı düşünmek zorundayız. İdlib'te geniş ölçekli taarruzu göz ardı etmiyorum fakat şu an uygun zaman değil." dedi.

Putin'den flaş İdlib mesajı

İkinci Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak i Çin'de bulunan Devlet Başkanı açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından satır başları;

"'nin bölgesinde teröristlere karşı mücadele etmeyi sürdürmek zorundayız. İdlib'te geniş ölçekli taarruz öncesinde sivil halkı düşünmek zorundayız. İdlib'te geniş ölçekli taarruzu göz ardı etmiyorum fakat şu an uygun zaman değil."

ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLARI
"ABD'nin yaptırımları muafiyetinin sona ermesinin ardından Rusya petrol üretimini hemen artırmayacak. Belli bir seviyede üretimi sürdürmek için 'le anlaşmamız var ve bu anlaşma temmuz ayına kadar geçerli."

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