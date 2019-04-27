İkinci Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak için Çin'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından satır başları;

"Suriye'nin İdlib bölgesinde teröristlere karşı mücadele etmeyi sürdürmek zorundayız. İdlib'te geniş ölçekli taarruz öncesinde sivil halkı düşünmek zorundayız. İdlib'te geniş ölçekli taarruzu göz ardı etmiyorum fakat şu an uygun zaman değil."

ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLARI

"ABD'nin İran yaptırımları muafiyetinin sona ermesinin ardından Rusya petrol üretimini hemen artırmayacak. Belli bir seviyede üretimi sürdürmek için OPEC'le anlaşmamız var ve bu anlaşma temmuz ayına kadar geçerli."