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skandalı itiraf etti

ABD'li bakan, 'ye karşı şantaj aracı olarak kullandıkları projesinin çuvalladığını açıkladı.

Pentagon skandalı itiraf etti
ABD, İran ambargosu ile füze savunma sistemini bahane yaptı. "'leri vermeyiz" diyerek 'nin rotasını çizmeye kalkıştı. Fakat şantajı elinde patladı.

Savunma Bakan- Vekili Patrick Shanahan, ABD yönetiminin çaresizliğini şu sözlerle aktardı: 'Muhteşem' diye bildiğimiz F-35 savaş uçağı programında çuvalladık!



SİCİLİ KABARIK
2018'de ABD'deki F-35'lerin yüzde 30'u yedek parça olmadığı için uçurulamadı.
Yazılım, motor ve silah sistemlerinde büyük sorunlar yaşandı.
Bu ay bir uçak Büyük Okyanus'ta düştü. Japonya, 12 F-35'lik filoyu hizmet dışı bıraktı.

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