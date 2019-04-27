Pentagon skandalı itiraf etti

ABD, İran ambargosu ile S-400 füze savunma sistemini bahane yaptı. "F-35'leri vermeyiz" diyerek Türkiye'nin rotasını çizmeye kalkıştı. Fakat şantajı elinde patladı.
Savunma Bakan- Vekili Patrick Shanahan, ABD yönetiminin çaresizliğini şu sözlerle aktardı: 'Muhteşem' diye bildiğimiz F-35 savaş uçağı programında çuvalladık!
SİCİLİ KABARIK
2018'de ABD'deki F-35'lerin yüzde 30'u yedek parça olmadığı için uçurulamadı.
Yazılım, motor ve silah sistemlerinde büyük sorunlar yaşandı.
Bu ay bir uçak Büyük Okyanus'ta düştü. Japonya, 12 F-35'lik filoyu hizmet dışı bıraktı.
Savunma Bakan- Vekili Patrick Shanahan, ABD yönetiminin çaresizliğini şu sözlerle aktardı: 'Muhteşem' diye bildiğimiz F-35 savaş uçağı programında çuvalladık!
SİCİLİ KABARIK
2018'de ABD'deki F-35'lerin yüzde 30'u yedek parça olmadığı için uçurulamadı.
Yazılım, motor ve silah sistemlerinde büyük sorunlar yaşandı.
Bu ay bir uçak Büyük Okyanus'ta düştü. Japonya, 12 F-35'lik filoyu hizmet dışı bıraktı.
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