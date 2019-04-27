Efsane fotoğrafçı Ara Güler, geçen yıl 90 yaşında aramızdan ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı, ustanın eserlerini dünyaya tanıtmak için çalışmalara başladı. Sabah ve Daily Sabah'ın medya sponsorluğunda Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleşen "Dünya Başkentlerinde Ara Güler Sergileri"nin birincisi, 23 Nisan'da Londra'daki Saatchi Galeri'de açıldı. Sergi, İngilizler'in yoğun ilgisiyle karşılandı. İngiltere'nin en saygın ve popüler yayınlarından Conde Nast Traveller dergisi, sergiyi Londra'da hafta sonu gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında göstererek, Güler'e övgüler yağdırdı. Televizyon kanalı London Live'de sergiyi gündemine taşındı. TimeOut da dünkü haberinde "sokaktaki insandan dünyanın en önemli isimlerine uzanan muhteşem kareler" ifadeleriyle sergiyi okurlarına tanıttı.

EN İYİ 10 ETKİNLİK ARASINDA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Ara Güler Sergisi 5 Mayıs'a kadar açık. Sergimiz, Conde Nast Traveller tarafından Londra'da hafta sonu gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında gösterildi" dedi.