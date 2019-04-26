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  • 26.04.2019 10:18
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 10:29

'nın yeni zaferi sonrası 'de tatil yapıyor

'da devlet başkanlığı lerinden galip çıkan , seçim kampanyası yorgunluğunu tatiliyle atacak.

Seçim zaferi sonrası Türkiye'de tatil yapıyor

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şeffaf olma konusunda anlaştık. İşte böyle. 'ye uçuyoruz. Çocukları yıllık eğlence festivaline götürüyorum." dedi.

Son dört aydır ilk defa bir hafta sonu tatili yapacağını belirten Zelenskiy, 'ya iki gün sonra döneceğini bildirdi.

Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı lerinin ikinci turunda komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 73,22 ile seçimin galibi olmuş, rakibi ve mevcut Devlet Başkanı yüzde 24,45'te kalmıştı.

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