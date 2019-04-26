Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şeffaf olma konusunda anlaştık. İşte böyle. Türkiye'ye uçuyoruz. Çocukları yıllık eğlence festivaline götürüyorum." dedi.

Son dört aydır ilk defa bir hafta sonu tatili yapacağını belirten Zelenskiy, Ukrayna'ya iki gün sonra döneceğini bildirdi.

Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 73,22 ile seçimin galibi olmuş, rakibi ve mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko yüzde 24,45'te kalmıştı.