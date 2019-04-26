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  • 26.04.2019 19:35
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 19:36

’da 3 yeni daha meydana geldi

’nın Kalmunei şehrinde 3 yeni meydana geldiği duyuruldu.

253 kişi hayatını kaybetmişti! Art arda 3 patlama daha...

yerel basını polise dayandırdığı haberlerinde ülkenin Ampara Bölgesi'ndeki Kalmunei şehrinde 3 yeni meydana geldiği duyurdu. Yerel basın ayrıca polisin tedbir amaçlı bölgede sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladığını belirtti.

Sri Lanka'da geçtiğimiz günlerde ülkedeki çeşitli otel ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 253 kişi hayatını kaybetti, 400'den fazla kişi de yaralandı. Saldırıyı terör örgütü üstlendi. Saldırılar sonrasında ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

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