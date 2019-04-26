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  • 26.04.2019 17:52
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 17:52

Son dakika: 'da silah sesleri

'nın doğusunda polis tarafından yürütülen arama faaliyetleri sırasında polis ekipleri ve bir grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

Katliamın ardından yeninden silah sesleri

'nın doğusunda polis tarafından yürütülen arama faaliyetleri sırasında polis ekipleri ve bir grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, Paskalya'da terör saldırıları düzenleyen bazı şüphelilerin hala dışarıda olduğunu, yeni intihar saldırları düzenleyebilecekleri uyarısında bulunmuştu.

Sri Lanka'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine lar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Ülkede Paskalya ayini sırasında kilise ve oteller dahil 8 noktayı hedef alan bombalı terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı, daha önce açıklanan 359'dan 253'e güncellenmişti.

Saldırılarda 500'den fazla kişi yaralandı. Bombalı saldırıları terör örgütü üstlenmişti.

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