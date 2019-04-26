Son dakika gelişmesine göre, ABD Başkan Trump , ABD'nin Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması'ndan çekileceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada "İmzamızı geri alıyoruz." dedi.
Uluslararası silah ticaretini düzenlemek amacıyla, 1993 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması'nı (ATT) imzaya açmış 67 ülke imzalamıştı.
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