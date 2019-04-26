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  • 26.04.2019 20:02
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 20:31

Son dakika... Başkan Trump 'ndan çekileceklerini açıkladı

Son dakika... Başkan Trump , ABD'nin 'ndan çekileceğini açıkladı.

Trump'tan flaş karar: Çekiliyoruz...

Son dakika gelişmesine göre, Başkan Trump , ABD'nin 'ndan çekileceğini açıkladı. ABD Başkanı , bugün yaptığı açıklamada "İmzamızı geri alıyoruz." dedi.

Uluslararası silah ticaretini düzenlemek amacıyla, 1993 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması'nı (ATT) imzaya açmış 67 ülke imzalamıştı.

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