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  • 26.04.2019 23:20
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 23:20

'den Rus ajanına hapis cezası!

’de için ajanlık yaptığı gerekçesiyle yargılanan sına çarptırıldı.

Rus ajanına hapis cezası!

Washington bölge mahkemesi, vatandaşı 'yı Rusya'ya ajanlık yaptığı gerekçesiyle sına çarptırdı. Bölge Mahkemesi hakimi Tanya Chutkan, Butina'nın cezasının bitmesinden sonra sınır dışı edileceğini belirtti.

Rusya parlamentosu olan Duma'nın Başkanı Leonid Slutsky, Amerikan mahkemesinin Butina için verdiği kararı eleştirerek, "Mahkeme aşırı derecede adaletsiz ve hoşgörüsüz davranarak 18 ay hapis cezası verdi. Kararda Butina'nın 9 ay hücrede kalması göz önüne alınmadı. Kesinlikle haksız bir karar oldu" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl ABD başkanı 'ın da üyesi olduğu 'ne (NRA) sızma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 30 yaşındaki Maria Butina Rus casusu olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Geçtiğimiz Aralık ayında duruşmaya katılan Butina, Rus ajanı olduğunu ve Ulusal Silah Derneği'ne sızma girişimini kabul ederek mahkemeyle işbirliği yapmayı kabul etmişti. Rus hükümeti ise Butina'nın bu açıklamayı baskı altında yaptığını öne sürmüştü.

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