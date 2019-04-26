ABD Washington bölge mahkemesi, Rusya vatandaşı Maria Butina'yı Rusya'ya ajanlık yaptığı gerekçesiyle 18 ay hapis cezasına çarptırdı. Bölge Mahkemesi hakimi Tanya Chutkan, Butina'nın cezasının bitmesinden sonra sınır dışı edileceğini belirtti.

Rusya parlamentosu olan Duma'nın Başkanı Leonid Slutsky, Amerikan mahkemesinin Butina için verdiği kararı eleştirerek, "Mahkeme aşırı derecede adaletsiz ve hoşgörüsüz davranarak 18 ay hapis cezası verdi. Kararda Butina'nın 9 ay hücrede kalması göz önüne alınmadı. Kesinlikle haksız bir karar oldu" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl ABD başkanı Donald Trump'ın da üyesi olduğu Ulusal Silah Derneği'ne (NRA) sızma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 30 yaşındaki Maria Butina Rus casusu olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Geçtiğimiz Aralık ayında duruşmaya katılan Butina, Rus ajanı olduğunu ve Ulusal Silah Derneği'ne sızma girişimini kabul ederek mahkemeyle işbirliği yapmayı kabul etmişti. Rus hükümeti ise Butina'nın bu açıklamayı baskı altında yaptığını öne sürmüştü.