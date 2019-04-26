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  • 27.04.2019 06:52
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 07:01

'de aracını sandığı yayaların üzerine sürdü

'nin eyaletinde bir sürücünün okumasına giderken kaldırımda olduğunu düşündüğü yayaların üzerine aracını sürdü. Olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, 13 yaşındaki bir kızın durumunun kritik olduğu bildirildi.

ABD'de ırkçı saldırı! Müslüman sandığı yayaları...

'nin eyaletinde bir sürücünün kaldırımda yürüyen bir grubu sanarak aracını üzerlerine sürdüğü belirtildi.

ABD basınında çıkan haberlere göre, 34 yaşındaki Isaiah Joel Peoples, California'nın San Jose kentinin Sunnyvale yerleşkesinde geçen salı günü, kaldırımda yürüyen yaya grubunun üzerine aracını sürdü.

KASITLI OLARAK HEDEF ALDI
Olayı soruşturan Sunnyvale Polis Şefi Phan Ngo, "Yeni kanıtlar, sanığın kasıtlı olarak mağdurları ırkları ve Müslüman inancına ait olduklarını düşündüğü için hedef aldığını gösteriyor." dedi.

Görgü tanıklarının, Peoples'in aracı ile yayalara saldırdıktan sonra "İsa'ya çok şükür, İsa'ya çok şükür" şeklinde söylendiğini duydukları aktarıldı.

13 YAŞINDAKİ KIZIN DURUMU KRİTİK
Olayda, Peoples'in hedef aldığı yaşları 9 ile 52 arasında değişen, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu yaya grubundan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan 13 yaşındaki Güney Asya kökenli bir kız çocuğunun yoğun bakımda tutulduğu kaydedildi.

"BUNLARI ŞİDDETLE KINIYORUZ"
Sunnyvale Belediye Başkanı Larry Klein, yaptığı açıklamada, "Toplumumuz nefretin neden olduğu bu anlamsız şiddet eylemlerine karşı birleşmiş durumda ve bunları şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

İNCİL OKUMA GRUBUNA GİDERKEN SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİ
Polis, 2005-2006 yıllarında Irak'ta keskin nişancı olarak görev yapan ve halen Savunma Bakanlığında finans denetçisi olarak çalışan Peoples'in okuma grubuna giderken bu saldırıyı gerçekleştirdiğine işaret etti.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALABİLİR
Santa Clara Bölge Başsavcısı Yardımcısı Jay Boyarsky da incelemenin sürdüğünü belirterek, Peoples'in 8 kişiyi öldürmeye teşebbüsten mahkemeye sevkedildiğini ve suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezası alabileceğini kaydetti.

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