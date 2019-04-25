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  • 25.04.2019 20:45
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 20:45

"İşlem hatası" yüzünden 8 ay fazla yattı

'da bir mahkumun, "işlem hatası" yüzünden yaklaşık 8 ay fazla yattığı ortaya çıktı.

Böyle hata görülmedi! Tam 8 ay...

medyasında yer alan haberlere göre, kentindeki De Schie hanesi'nde kalan mahkumun cezasının infazı ile ilgili işlem yapılırken gözaltında kaldığı süre hesaba katılmadı.

12 Mart'ta fark edilen hata yüzünden söz konusu mahkum 236 gün fazla hapis yattı.

İşlem hatasını kendisini de fark etmeyen mahkumun cezaevinde fazladan yattığı her bir gün için 85 avro tazminat isteyebileceği belirtildi.

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