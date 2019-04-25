Hint grup pazarının lider şirketi Inventum Global, Antalya'da üst üste dört muhteşem Hint düğününü organize ediyor. Inventum Global, 27 Nisan'a kadar Max Royal'de 3 ve yine Rixos Premium Belek'te bir Hint düğünü olmak üzere dört büyük düğün organizasyonunu gerçekleşecek. Forbes listesinde olan ailelerin Antalya'yı tercih etmesinin ülke tanıtımı için de çok önemli olduğu bilinen bir gerçek.

Düğünlerin uçak, otel, transferler, ağırlama, özel geceler de dahil olmak üzere A'dan Z'ye tüm koordinasyonunu yapan Inventum Global, 4 büyük organizasyonda tedarikçileri ile yaklaşık 1000 kişilik bir ekip ile hizmet veriyor. Her etkinlik için daha önce görülmemiş konseptlerle zenginlere unutamayacağı bir tören vaad ediyor.