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Forbes listesinde yer alan Hintli zenginler evlilik için yine ’yi seçti

Forbes listesinde yer alan Hintli zenginler evlilik için yine ’yi seçti. ’a kadar ’nın iki lüks otelinde milyon dolarlık 4 Hint düğünü yapılacak...

Zenginlerin Türkiye aşkı

Hint grup pazarının lider şirketi , 'da üst üste dört muhteşem Hint düğününü organize ediyor. Inventum Global, 'a kadar Max Royal'de 3 ve yine 'te bir Hint düğünü olmak üzere dört büyük düğün organizasyonunu gerçekleşecek. Forbes listesinde olan ailelerin Antalya'yı tercih etmesinin ülke tanıtımı için de çok önemli olduğu bilinen bir gerçek.

Düğünlerin uçak, otel, transferler, ağırlama, özel geceler de dahil olmak üzere A'dan Z'ye tüm koordinasyonunu yapan Inventum Global, 4 büyük organizasyonda tedarikçileri ile yaklaşık 1000 kişilik bir ekip ile hizmet veriyor. Her etkinlik için daha önce görülmemiş konseptlerle zenginlere unutamayacağı bir tören vaad ediyor.

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