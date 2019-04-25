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, 'ten 'a kadar olan alanı 'ye ait gösteren harita yayınladı

, sınırı terörden arındırdı. Alman'da sınır kalmadı! Der ​Spiegel, 'nin kuzeyini 'ye ait gösteren harita paylaştı: 200 bin  bölgede. Afrin'den Sonra sıra  ve 'da!

Sınır bozucu!

, güney sınırını korumak için tarihi harekatlar yaptı. Kanlı terör örgütleri / ile 'a yönelik temizlik operasyonları başlattı. Hem kendisinin hem de bölge halkının güvenliğini sağladı.

Ancak 'nın siniri bunu kaldıramadı. , 'ten 'a kadar olan alanı 'ye ait gösteren harita yayınladı. Endişesini de yazdı: 200 bin Türk askeri bölgede. Hedef Musul ve !

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