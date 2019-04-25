Türk askeri, güney sınırını korumak için tarihi harekatlar yaptı. Kanlı terör örgütleri YPG/PKK ile DEAŞ'a yönelik temizlik operasyonları başlattı. Hem kendisinin hem de bölge halkının güvenliğini sağladı.

Ancak Almanya'nın siniri bunu kaldıramadı. Der Spiegel, Halep'ten Musul'a kadar olan alanı Türkiye'ye ait gösteren harita yayınladı. Endişesini de yazdı: 200 bin Türk askeri bölgede. Hedef Musul ve Kerkük!