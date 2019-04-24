Son dakika: Trump'tan 1915 olayları açıklaması: Büyük felaket!

Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan açıklamasında 1915 Olayları için yine "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

1915 Olayları ile ilgili Beyaz Saray'dan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 1915 Olayları için "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray'dan 1915 Olayları ile ilgili yapılan açıklamanın altında ABD Başkanı Donald Trump'ın imzası bulunmadığı belirtildi.

Önceki yıllarda Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamanın altında ABD Başkan'ının imzası yer alıyordu.