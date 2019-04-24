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  • 24.04.2019 16:14
  • Son Güncelleme: 24.04.2019 16:44

Son dakika: Trump'tan 1915 olayları açıklaması: Büyük felaket!

Başkanı 1915 Olayları'yla ilgili bu yıl yine "Büyük Felaket" anlamını gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

Son dakika haberi! Başkanı , 24 Nisan açıklamasında 1915 Olayları için yine "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

1915 Olayları ile ilgili Beyaz Saray'dan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 1915 Olayları için "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray'dan 1915 Olayları ile ilgili yapılan açıklamanın altında ABD Başkanı Donald Trump'ın imzası bulunmadığı belirtildi.

Önceki yıllarda Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamanın altında ABD Başkan'ının imzası yer alıyordu.

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