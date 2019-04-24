ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yine dünyayı sarsan bir açıklama yaptı.

Son dönemlerde Meksika askerlerinin ABD sınır muhafızlarına silah çektiğini aktaran Trump, "Bir daha olmasa iyi olur. Biz de şimdi silahlı askerleri sınıra gönderiyoruz" dedi.

ABD lideri, Meksika askerlerinin ABD muhafızlarını oyalamak ve uyuşturucu kaçakçılarına yardım için söz konusu adımı attığını savundu. Trump ayrıca, Mexico yönetimini uyuşturucu kaçakçılarını tutuklamak ve iade etmek için neredeyse hiçbir şey yapmamakla da suçladı.





Trump'ın tweetlerinde değindiği bir başka konu, Robert Mueller'in Rusya raporuydu. ABD Başkanı, Demokratların kendisini azletmeyi denemesi halinde ilk adım olarak yüksek mahkemeye başvuracağını söyledi.