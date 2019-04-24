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  • 24.04.2019 16:29
  • Son Güncelleme: 24.04.2019 16:42

Son dakika... Başkanı 'tan olay tweet!

askerlerinin Amerikan sınır muhafızlarına silah çektiğini belirten Başkanı, "Bir daha olmasa iyi olur. Biz de şimdi sınıra silahlı askerlerimizi gönderiyoruz" dedi.

Trump'tan olay tweet! Asker gönderiyor...

Başkanı , Twitter hesabından yine dünyayı sarsan bir açıklama yaptı.

Son dönemlerde askerlerinin ABD sınır muhafızlarına silah çektiğini aktaran Trump, "Bir daha olmasa iyi olur. Biz de şimdi silahlı askerleri sınıra gönderiyoruz" dedi.

ABD lideri, Meksika askerlerinin ABD muhafızlarını oyalamak ve kaçakçılarına yardım için söz konusu adımı attığını savundu. Trump ayrıca, Mexico yönetimini uyuşturucu kaçakçılarını tutuklamak ve iade etmek için neredeyse hiçbir şey yapmamakla da suçladı.

Trump'ın tweetlerinde değindiği bir başka konu, Robert Mueller'in Rusya raporuydu. ABD Başkanı, Demokratların kendisini azletmeyi denemesi halinde ilk adım olarak yüksek mahkemeye başvuracağını söyledi.

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