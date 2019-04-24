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  • 25.04.2019 02:04
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 02:04

, 'in yüzeyindeki oyuklarının yakın plan fotoğraflarını çekti

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi'nin () Mars keşif uydusu Mars Reconnaissance Orbiter (), 'in yüzeyindeki oyuklarının yakın plan fotoğraflarını çekti.

NASA paylaştı! Mars'ta...

, derin fay çatlaklarının oluşturduğu oyukların tarafından çekilmiş yüksek çözünürlüklü fotoğraflarından birini internet sitesinde yayımladı.

Mars'ın 11 derece kuzey enlemi ile 160 derece batı boylamı üzerinde yer alan oyukların yamaç kısımlarının, "kütle tükenimi" adı verilen toprak kaymalarına maruz kaldığı belirtildi.

Fotoğrafta mavi renkli kısımlarda yüzeye yakın bölgedeki sert tabakadan kopan kayaların oyuğun içine döküldüğü görülürken, dipteki siyah yamaç çizgilerin daha ince yapıdaki taş ve toprağın aşağı kayması sonucu oluştuğu ifade edildi.

Dünya'dan 2005 yılının ağustos ayında uzaya fırlatılan MRO, 10 Mart 2006'dan bu yana Mars yörüngesinde gözlem yapıyor.

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