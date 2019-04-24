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  • 24.04.2019 22:43
  • Son Güncelleme: 24.04.2019 22:58

- savaşında kaybolan Iraklı askerin cesedini 37 yıl sonra suyu getirdi

’da etkili olan yağışların neden olduğu suları, 8 yıl süren -İran savaşında 1982 yılında kaybolan Iraklı asker 'nin cesedini ülkesine sürükledi.



İran'ın doğusunu olumsuz etkileyen ve binlerce köyün sular altında kalmasına yol açan sel felaketi, ilginç bir olaya neden oldu. 8 yıl süren Irak-İran savaşında 1982 yılında kaybolan Iraklı asker Abdülemir Hacı Cebbar Cadiri'den 37 yıldır haber alınamadı.

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