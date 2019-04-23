Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 24.04.2019 04:43
  • Son Güncelleme: 24.04.2019 04:44

Trump'a terör örgütü / şoku!

Başkanı yönetiminin bugüne kadar 21 ülkeden 'ye asker gönderme talebinde bulunduğu, bunların yarısının olumlu cevap vermediği öne sürüldü. Bazı ülkelerin de çok küçük ölçekli destek sözü verdiği belirtildi. ülkesi içerideki dolayı sadece ile mücadelede yer almak istiyor, ancak DEAŞ sonrası süreçte Suriye'de bulunmak istemiyor.

Trump'a terör örgütü YPG/PKK şoku! Kapılar kapandı...

yönetiminin 'den askerlerini çekerken, SDG ismini kullanan terör örgütü /'nın Suriye'de kontrol ettiği alanlar için Avrupa ve Arap ülkelerinden aradığı desteği bulamadığı iddia edildi.

Amerikan gazetesinin ABD'li ve yabancı yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı yönetiminin bugüne kadar 21 ülkeden Suriye'ye asker gönderme talebinde bulunduğu, bunların yarısının olumlu cevap vermediği öne sürüldü.

Haberde, isimleri açıklanmayan yetkililerin, geri kalan ülkelerin de çok küçük ölçekli destek sözü verdiğini kaydettiği belirtildi.

Trump yönetiminin şu ana kadar Avrupalı müttefiklerle iki tur resmi görüşme yaptığı kaydedilirken, ABD'li yetkililerin ocak ayında İngiltere, , Fransa, Danimarka, , Norveç ve başkentlerinde ilk tur görüşmelerini gerçekleştirdiği ifade edildi.

ABD'nin 14 Avrupa ülkesi ile daha geçen haftalarda görüştüğü ve bu ülkelerden de lojistik destek, askeri eğitim ve istikrarı sağlama amaçlı finansal yardım talebinde bulunduğu kaydedildi.

ülkesinin içerideki dolayı sadece ile mücadelede yer almak istediği, ancak DEAŞ sonrası süreçte Suriye'de bulunmak istemediğine dikkati çekilirken, bazı ülkelerin ABD'nin Suriye'deki stratejisinin detaylarını açıklamasını beklediği, diğer bazı ülkelerin ise askeri operasyonlardan ziyade sadece insani yardım konularında destek verebileceğini ifade ettiği iddia edildi.

Diğer taraftan ABD'nin Arap ülkelerinden de parasal ve askeri olmayan yardımlar yapma talebinde bulunduğu savunuldu.

Trump yönetiminin müttefik ve ortaklarından terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanlarla ilgili aradığı desteği bulamamasının, ABD askerlerinin ülkeden çekilmesini de karmaşıklaştırdığına vurgu yapıldı.

"TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELERDE İLERLEME VAR"
ABD'nin Avrupa'dan aradığı desteği bulamaması, dikkatleri Suriye'nin kuzeydoğusunda kurulması konusunda ile yaptığı görüşmelere çevirdi.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan ABDli bir savunma yetkilisi, "Suriye'de güvenli bölge konusunda Türkiye ile devam eden görüşmelerde, iki ülke arasındaki diğer konulara nispeten ilerleme var." ifadesini kullandı.

Trump, aralık ayında Suriye'den tüm Amerikan askerlerini çekeceğini açıklamıştı. Resmi rakamlara göre, ABD'nin Suriye'de 2 bin askeri bulunuyor.

ABD (Pentagon), daha sonra bu askerlerin küçük bir kısmının ülkede kalacağını ve ağırlıklı olarak ortaklarından oluşan bir gözlem gücünün kurulacağını duyurmuştu.

Trump da sosyal medya hesabından, Türkiye-Suriye sınırında güvenli bir bölgenin kurulacağını açıklamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriTrump'a terör örgütü YPG/PKK şoku!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri