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  • 23.04.2019 13:46
  • Son Güncelleme: 23.04.2019 13:48

Son dakika... 'daki saldırıları üstlendi

'da 21 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen saldırıları terör örgütü üstlendi.

Sri Lanka'daki saldırıları DEAŞ üstlendi

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