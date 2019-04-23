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  • 23.04.2019 11:09
  • Son Güncelleme: 23.04.2019 11:19

'dan açıklaması

Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, ’ye ilk sevkiyatının yakın zamanda gerçekleştirilmesinin planlandığını bildirdi.

Rusya'dan S-400 açıklaması

Fomin Moskova Güvenlik Konferansı öncesinde RT TV kanalına yaptığı açıklamada, "Askeri teknik işbirliği alanında işbirliğimiz aktif şekilde gelişiyor. projesini biliyorsunuzdur. Yakın zamanda bu kompleksin ilk kısmının sevkiyatı planlanıyor. Diğer projelerde de aktif şekilde işbirliği yapıyoruz" dedi.

Fomin, Türk partnerlerinin aktif tavrına dikkat çekerek, "'nin S-400'e ilişkin güçlü baskısına rağmen müthiş ruh sertliği ve eğilmezlik gösterdiler. Bu çok şey söylüyor" dedi.

Fomin, ve 'nin ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve askeri teknik işbirliği dahil olmak üzere tüm alanlarda yükselişte olduğunun altını çizerek, "Askeri alanda işbirliği yapıyoruz, belirli bir formata sahibiz. konusunda da işbirliği yapıyoruz. Türkiye, sürecinin garantör ülkelerinden birisidir ve Türkiye tarafı ile işbirliği olmadan çatışmasızlık alanının kurulması başta olmak üzere Suriye'deki barış sürecinde bazı konuları çözmek imkansız" dedi.

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