Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin büyüklüğünü 6.3 olarak duyurdu. Deprem yerel saatle 13:37'de meydana geldi. Merkez üssü Batı Samar'da yer alan Tutubigan bölgesi olan deprem yerin 70.2 km altında oluştu.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin büyüklüğünü 6.3 olarak duyurdu. Deprem yerel saatle 13:37'de meydana geldi. Merkez üssü Batı Samar'da yer alan Tutubigan bölgesi olan deprem yerin 70.2 km altında oluştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.