Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 23.04.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 23.04.2019 09:25

’de 6.3 büyüklüğünde

'de 6.3 büyüklüğünde meydana geldi.

O ülkede 6.3 büyüklüğünde deprem!

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, in büyüklüğünü 6.3 olarak duyurdu. Deprem yerel saatle 13:37'de meydana geldi. Merkez üssü Batı Samar'da yer alan Tutubigan bölgesi olan deprem yerin 70.2 km altında oluştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriFilipinler’de 6.3 büyüklüğünde deprem
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri