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  • 22.04.2019 12:49
  • Son Güncelleme: 22.04.2019 14:12

Son dakika: 'de 6,4 büyüklüğünde

Son dakika... 'de 6,4 büyüklüğünde meydana geldi. 'da bazı oteller ve alışveriş merkezleri tahliye edildi.

Güneydoğu Asya ülkesi 'de 6,4 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem 'da paniğe neden oldu.

ABD Jeolojik (USGS), merkez üssü başkent Manila'nın yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki Gutad şehri olan, 6,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı.

Yerin 40 kilometre altında oluşan deprem başkent Manila'da paniğe sebep oldu. Şehirdeki bazı oteller ve alışveriş merkezleri tahliye edildi.

Depremde can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

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