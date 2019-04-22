Asya'nın doğusundaki ülkelerden Sri Lanka, Hrıstiyanlar'ın Paskalya Bayramı'nı kutladığı gün kana bulandı. Başkent Colombo, Negombo ve Batticaloa kentlerindeki 3 otel ve 3 kiliseye dün yerel saatle 08:45'te eş zamanlı olarak 8 saldırı yapıldı. Patlamalar Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St.Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde yaşandı.

200'den fazla kişi hayatını kaybederken 400'den fazla kişi de yaralandı. Hükümet yerel saatle akşam 6'dan sabah 6'ya kadar tüm adada geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan ettiklerini açıkladı.

Ayrıca ülke çapında büyük sosyal medya ağlarına ve mesajlaşma uygulamalarına da engelleme getirilme kararı alındı. Facebook ve WhatsApp'ın da dahil olduğu engelleme kararının yanlış bilgi ve söylentilerin yayılmaması için alındığı vurgulandı. Olayla ilgili şimdiye kadar 7 kişi gözaltına alındı.





SALDIRI TÜM İNSANLIĞA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saldırılarla ilgili bir mesaj yayınladı. Mesajında "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır" ifadesini kullandı.





SON 10 YILDA İLK KEZ

Sri Lanka'da ordu, Tamil Kaplanları adlı örgütü 2009'da yenmişti. O tarinten itibaren büyük bir saldırı meydana gelmemişti. Çoğunluğu Budist olan ülkede Müslümanlar ile Budistler arasında da zaman zaman gerilimler yaşanıyor.





İTÜ'YÜ ONUR DERECESİYLE BİTİRDİ

Çavuş'un babası Mehmet Çavuş, "Pırıl pırıl bir çocuktu, İTÜ'yü onur derecesiyle bitirdi, iki dil biliyordu" dedi. Nariçi'nin Adıyaman'da yaşayan babası Mehmet Nariçi de, "En son dün sabah 05.00'te bana WhatsApp'tan 'Günaydın' yazdı. İki günde bir oğlumla telefonda konuşuyordum" şeklinde konuştu.





BİRLİKTETE SON KARE

Türk mühendisler Narıcı (solda) ve Çavuş'un, saldırının yaşandığı otel restoranında daha önce bu fotoğrafı çektirdiği ortaya çıktı.

Ölenler arasında Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş adlı iki Türk mühendisin de olduğu açıklandı...