1 Euro’ya müstakil ev!

Belçika'nın başkenti Brüksel yakınlarındaki Braine - l'Alleud kasabasında bulunan bir müstakil ev, kimse istemediği için, 1 eurodan daha az bir fiyata bile alıcı bulamıyor. Dışarıdan bakıldığında, küçük, harap bir bina gibi gözüken, panjurları sürekli kapalı duran kaplı ev, "barındırdığı sır" nedeniyle hiçbir alıcının ilgisini çekmiyor. Dışarıdan normal bir ev gibi görünen bina, duvarları bir nükleer bombaya dayanacak kadar güçlü olan bir sığınağa sahip. Hiçkimse, evin altındaki sığınaktan haberdar değil. Bu çok az insanın bildiği bir sır.