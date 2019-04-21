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  • 21.04.2019 21:20
  • Son Güncelleme: 21.04.2019 21:20

’da in galibi komedyen Zelenskiy

’da devlet başkanlığı lerinin unda, sandık çıkış anketlerine göre komedyen en çok oyu alarak seçimin galibi oldu.

Ukrayna’da seçimin galibi komedyen Zelenskiy

'nun görev süresinin sona ermesi nedeniyle yapılan devlet başkanlığı lerinin unda ülke genelinde oy kullanma işlemi sona erdi.

Mevcut Devlet Başkanı Poroşenko ve komedyen 'in kaldığı ikinci tur seçimde sandıklar yerel saat ile 20.00'de kapandı.

Ulusal sandık çıkış anketine göre, devlet başkanlığı için yapılan oylamada Zelenskiy yüzde 73,2 oy alarak devlet başkanlığı yarışını kazanırken Poroşenko ise aldığı yüzde 25,3 oy oranı ile seçimi kaybetti.

Zelenskiy, sandık çıkış anketinin ilan edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bunu birlikte yaptık." diyerek herkese teşekkür etti.Ülkedeki seçim yasasına göre devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda oylama işlemi bittikten sonra en geç 1 Mayıs'a kadar resmi sonuçların açıklanması gerekiyor.

Seçimden birinci çıkan aday 31 Mayıs'a kadar yemin ederek devlet başkanlığı görevine başlayacak.

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