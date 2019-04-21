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  • 21.04.2019 18:53
  • Son Güncelleme: 21.04.2019 19:15

, Özbekistan ve 'dan ortak askeri ı

Özbekistan, ve yarın ilk defa ortak askeri düzenleyecek. Tatbikat 'da sona erecek.

Bir ilk olacak! Yarın harekete geçecekler

Özbekistan, ve silahlı kuvvetlerinin katılacağı Özbekistan'ın Cizzah vilayetindeki Foriş Poligonu'nda yapılacak. Özbekistan yapılan açıklamaya göre, tatbikata katılacak Türk Silahlı Kuvvetleri heyeti ülkeye geldi.

Türk askeri heyetini, Taşkent Havaalanı'nda Askeri Ataşe Kurmay Albay Mustafa Baloğlu ve Bakanlığı yetkilileri karşıladı.

Tatbikat 'da sona erecek.

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