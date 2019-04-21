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  • 21.04.2019 16:54
  • Son Güncelleme: 21.04.2019 16:54

'nin şehrinde bombalı saldırı

'nin şehrinde, bomba yüklü bir motosikletle saldırı düzenlendi. sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Suriye'nin El Bab şehrinde bombalı saldırı

'nin kentinde, bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendiği, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Halep'in kuzey doğusundaki El Bab kentinde öğle saatlerinde bomba yüklü bir motosiklet infilak etti. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, saldırıda can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

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