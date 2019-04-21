Suriye'nin El Bab kentinde, bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendiği, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Halep'in kuzey doğusundaki El Bab kentinde öğle saatlerinde bomba yüklü bir motosiklet infilak etti. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, saldırıda can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.
Suriye'nin El Bab şehrinde bombalı saldırı
Suriye'nin El Bab şehrinde, bomba yüklü bir motosikletle saldırı düzenlendi. Patlama sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Suriye'nin El Bab kentinde, bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendiği, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
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