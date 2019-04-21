Bugünkü
Takvim

Sisi tiyatrosu

Sisi tiyatrosu

Mısır'da darbeci Abdulfettah Sisi'nin 2030 yılına kadar görevde kalmasının önünü açacak Amerikan destekli Anayasa değişikliği referandumu için oy verme işlemi başladı. Washington'da hazırlanan yasayla birlikte Sisi, seçimin sonucundan emin olduğunu söyledi. Binlerce kişinin ölüm emrini veren Sisi, darbeden beri Washington ve Tel Aviv tarafından destekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriSisi tiyatrosu
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri