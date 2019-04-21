Sisi tiyatrosu

Mısır'da darbeci Abdulfettah Sisi'nin 2030 yılına kadar görevde kalmasının önünü açacak Amerikan destekli Anayasa değişikliği referandumu için oy verme işlemi başladı. Washington'da hazırlanan yasayla birlikte Sisi, seçimin sonucundan emin olduğunu söyledi. Binlerce kişinin ölüm emrini veren Sisi, darbeden beri Washington ve Tel Aviv tarafından destekleniyor.