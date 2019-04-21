Paris'in simgesi Nodre Dame Katedrali'nde pazartesi günü yangın çıktı. 850 yıllık tarihi bina, büyük hasar aldı. Felaketin ardından mucize yaşandı. 2013 yılında Paris'te arı nüfusunun artırılması için katedralin çatısında arı yetiştirilmeye başlanmıştı. Yangın sırasında 200 binden fazla arı, çatıdaki kovanlardaydı. Ancak alevler, mucize eseri arılara uğramadı. Arılar yangından sağ çıkarıldı. Bakıcı Nicolas Geant, dumanın arıları etkilemediğini açıkladı. Geant, arılarının tehlike hissettiklerinde kendilerini tıka basa balla doldurduklarını vurguladı. Arı bakıcılarının arılarla rahat çalışabilmek için duman kullandıkları da biliniyor.