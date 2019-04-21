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’ya İsrail tepkisi

Madonna’ya İsrail tepkisi

Pop'un kraliçesi , boykot çağrılarını dinlemedi. İsrail'de yapılacak 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahneye çıkmayı kabul etti. Karşığında 1.5 milyon dolar alacağı belirlendi. Pink Floyd grubunun efsane solisti , Filistinliler'e uygulalanan zulum nedeniyle Madonna'dan İsrail konserini iptal etmesini istedi.

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