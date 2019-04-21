Madonna’ya İsrail tepkisi

Pop'un kraliçesi Madonna, boykot çağrılarını dinlemedi. İsrail'de yapılacak 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahneye çıkmayı kabul etti. Karşığında 1.5 milyon dolar alacağı belirlendi. Pink Floyd grubunun efsane solisti Roger Waters, Filistinliler'e uygulalanan zulum nedeniyle Madonna'dan İsrail konserini iptal etmesini istedi.
- Dünya
- 21.04.2019
- Gazete
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