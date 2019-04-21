İnsanlığın temeli

Taksici Ömer Temel, Türkler'in güzel kalbini dünyaya gösterdi. İsveç'te yaşayan banka müdürü Christer Östlund, Almanya ve Fransa'ya 2 günlük ziyaret gerçekleştirmek istedi. Geçen Perşembe günü havalimanına gitmek için Türk taksici Temel'in aracına bindi. İsveçli yolcu, havalimanına yaklaşınca panikledi. Cüzdanını ve banka kartlarını evde unuttuğunu fark etti. Temel de "Taksi ücretini sonra ödersin" dedi. Ayrıca gittiği ülkelerde harcama yapması için kredi kartını İsveçli yolcuya vermeyi teklif etti. Bu teklif karşısında şaşkına dönen Östlund, "Gerçekten ilk defa taksine binen birine güvenerek kartını ve şifresini veriyor musun?" dedi. Temel de "Elbette" diyerek kredi kartını yolcuya verdi. Temel, 2 gün sonra İsveçli yolcuyu karşılamak için tekrar havalimanına gitti. Gezi sırasında Temel'in kredi kartından 4 bin 500 kron (2 bin 816 TL) para harcayan İsveçli, söz konusu parayı iade etti. Ardından bu iyilik karşısında Temel'e 30 bin kron (18 bin 800 TL) para teklif etti. Ancak Temel teklifi kabul etmedi. İsveç medyası Temel'i manşetlerden verdi. Türk taksici, ülkede kahraman ilan edildi.





BAŞBAKAN OLARAK GÖRMEK İSTEYEN BİLE VAR

Kahraman ilan edilen Temel, Türkler'in iyiliksever bir millet olduğunu gösterdiğini belirterek, "Bizim milletimiz için bu tür iyilikler normal karşılanıyor. İsveç'te ise anormal ve hayretler içinde karşılanıyor" dedi. Östlund ise "Almanya ve Fransa'ya iki günlük iş gezimi Ömer kurtardı. Hala dünyada böyle insanlar varmış. Dünyayı Ömer gibiler kurtaracak" diyerek Temel'e teşekkür etti. Olayın duyulmasından sonra sosyal medyada Ömer Temel'in büyük övgüler aldığını söyleyen Östlund, "Tüm yorumlar pozitif. Ömer, kahraman ilan edildi. Başbakan olarak görmek isteyenler bile var" diye konuştu.