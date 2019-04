ABD yapımı "Game Of Thrones" (Taht Oyunları) adlı fantastik dizi, dünyayı salladı. 8. sezonu yayına giren dizi, izlenme rekorları kırdı. Sezonun açılış bölümünü yasal yollardan izleyen kişi sayısı 17.4 milyona ulaştı. Ancak Game Of Thrones'un birinci bölümünün yasa dışı yollarla 55 milyon kez izlendiği ortaya çıktı. Dizinin fanatikleri ise siber riskle karşı karşıya kaldı. Dolandırıcılar, dizinin korsan içeriklerine zararlı yazılımları gizleyip, Game Of Thrones hayranlarını mağdur etmeye başladı. Güvenlik şirketi Kaspersky Lab, "Game of Thrones, 2018'de zararlı yazılım taşıyan tüm korsan içeriklerin yüzde 17'sini tek başına oluşturdu. Bu içerikler 20 bin 934 kullanıcının saldırıya uğramasına neden oldu" uyarısını yaptı.





​GAME OVER!

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçimlerinde Rusya'yla gizli anlaşma yaptığı iddialarıyla ilgili savcı raporunu bitirdi. Raporda "İşbirliğine dair kanıt bulunamadı" denildi. Trump, sosyal medyadan Game of Thrones'a atıfta bulunarak, "Game over" (Oyun bitti) dedi. Dizinin yayınlandığı HBO kanalı ise Trump'a tepki gösterdi. Kanal, "Coşkuyu anlıyoruz ama bizi siyasi amaçlar için kullanmayın' mesajını verdi.