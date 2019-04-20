Bugünkü
Takvim

İngıltere'de forma giyen futbolcular, ırkçılığa dikkat çekmek için üzerinden boykot kararı aldı

Irkçılığa sosyal tepki
İngıltere'de forma giyen futbolcular, ırkçılığa dikkat çekmek için 24 saat boyunca üzerinden boykot kararı aldı. Bu ay başında Instagram üzerinden bu tür ırkçı ve kötü yorumlara maruz kalan Watford kaptanı 'yeter' diyerek, "Cuma günü, futbolculara ya da herhangi birine, yüz yüze veya internet üzerinden hakaret edenleri tolere etmeyeceğimizi göstermek amacıyla bir mesaj göndereceğiz. Boykot sadece küçük bir adım" ifadelerini kullandı. Tottenhamlı Danny Rose ise, "Gelecekteki futbolcuların, benim yaşadıklarımı yaşamalarını istemiyorum" diyerek kampanyaya katıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya Haberleriİngıltere'de forma giyen futbolcular, ırkçılığa dikkat çekmek için sosyal medya üzerinden boykot kararı aldı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri