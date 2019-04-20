İngıltere'de forma giyen futbolcular, ırkçılığa dikkat çekmek için 24 saat boyunca sosyal medya üzerinden boykot kararı aldı. Bu ay başında Instagram üzerinden bu tür ırkçı ve kötü yorumlara maruz kalan Watford kaptanı 'yeter' diyerek, "Cuma günü, futbolculara ya da herhangi birine, yüz yüze veya internet üzerinden hakaret edenleri tolere etmeyeceğimizi göstermek amacıyla bir mesaj göndereceğiz. Boykot sadece küçük bir adım" ifadelerini kullandı. Tottenhamlı Danny Rose ise, "Gelecekteki futbolcuların, benim yaşadıklarımı yaşamalarını istemiyorum" diyerek kampanyaya katıldı.
- Dünya
- 20.04.2019
- Gazete
İngıltere'de forma giyen futbolcular, ırkçılığa dikkat çekmek için sosyal medya üzerinden boykot kararı aldı
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