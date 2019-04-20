Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 20.04.2019 09:57
  • Son Güncelleme: 20.04.2019 09:59

’daki Müslümanlardan akçak provokasyona tepki! lider Kur’an-ı Kerim yakmıştı

’da yürüyüşü düzenleyen Müslümanlar, Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri ’ın Kur’an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriDanimarka’daki Müslümanlardan akçak provokasyona tepki! Aşırı sağcı lider Kur’an-ı Kerim yakmıştı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri