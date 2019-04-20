Orizare Belediye Başkanı Yordan Totev'un Bulgaristan Ulusal Radyosuna (BNR) yaptığı son dakika açıklamasında, bir spor kulubüne ait uçağın ilçeye düşmesi sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Totev, ilk belirlemelere göre kazanın kanat kısmındaki bir sorundan kaynaklandığını kaydetti.

Uçağın Meriç Nehri kenarındaki ağaçlara çarparak düştüğü belirtiliyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.