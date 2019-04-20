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  • 20.04.2019 14:30
  • Son Güncelleme: 20.04.2019 15:00

’da uçak düştü: 2 ölü

’ın güneydoğusundaki Orizare kasabasında küçük bir uçağın düşmesi sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Komşu'da uçak düştü: 2 ölü!

Orizare Belediye Başkanı Yordan Totev'un Ulusal Radyosuna (BNR) yaptığı son dakika açıklamasında, bir spor kulubüne ait uçağın ilçeye düşmesi sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Totev, ilk belirlemelere göre kazanın kanat kısmındaki bir sorundan kaynaklandığını kaydetti.

Uçağın Meriç Nehri kenarındaki ağaçlara çarparak düştüğü belirtiliyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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