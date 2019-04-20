Yaklaşık 11 bin kilometre uzaklıktan yani Brezilya'dan Kapadokya'ya gelen 113 yaşındaki Cacilda Marilia Do Nascimento, hayatının en özel anlarını yaşadı… 1906 doğumlu Cacilda, önce İstanbul'a harika bir eğlenceye katıldı, ardından Kapadokya'ya uçtu. Yaşlı kadına bölgedeki gezisi sırasında eşlik eden rehberlerin haber vermesi üzerine Belediye Başkan Rasim Arı, konakladığı otelde ziyaret ettiği Cacilda'ya doğum günü sürprizi yaptı. Arı, doğum günü pastasının mumlarını yakarak otel lobisinde bulunan yaşlı kadınının yanına geldi, yeni yaşını kutladı. Cacilda, "Belediye Başkanının bu sürprizinden çok mutlu oldum. Kendisinin geçtiğimiz hafta bu göreve seçildiğini öğrendim. Bana bu mutlu günümde böyle bir jest yaptığı için kendisine teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. Tüm dünya vatandaşlarını Nevşehir'i ve Kapadokya'yı görmeye davet ediyorum" dedi.