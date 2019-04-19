Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 19.04.2019 15:44
  • Son Güncelleme: 19.04.2019 15:44

Savunma Bakanı Apostolakis'ten yorumu: Ege'de durumu tamamen değiştirir

Savunma Bakanı , 'nin 'dan hava savunma sistemi almasının Ege bölgesindeki kontrolü anlamında durumu tamamıyla değiştireceğini söyledi.

Yunan Bakan'dan Türkiye itirafı!

Apostolakis, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, ve arasındaki meselelerle ilgili konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ikili ilişkilerinin iyi olduğunu belirten , "Bir araya gelip konuştuğumuz zaman görüşleri samimi ve iki bakan olarak Ege'de tansiyonun düşürülmesi için yetkilerimiz çerçevesinde yollar arıyoruz." dedi.

Apostolakis, Türkiye'nin birinci sorununun Yunanistan olmadığına işaret ederek, yine de Türkiye'nin "bazen kuvvetlice, bazen dengeli bir şekilde" hak iddialarında bulunmaya devam ettiğini ifade etti.

'nde bir askeri kaza veya olay tehlikesine yönelik bir endişesi olmadığını dile getiren , "Eğer hata yapmazsak böyle bir şey olmaz." diye konuştu.

Evangelos Apostolakis, Türkiye'nin 'dan hava savunma sistemi alımına ilişkin ise "Bölgede (Ege), kontrolü anlamında durumu tamamıyla değiştirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yunan Hava Kuvvetlerini güçlendirmeleri gerektiğini de vurgulayan Apostolakis, Türkiye ile durumu dengelemek için F-35 veya farklı modelde savaş uçaklarının alımı ve mevcut jetlerin modernizasyonuna ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Yunanistan, S-300 hava savunma sistemi bulunduran üyesi 3 ülke arasında yer alıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriYunanistan Savunma Bakanı Apostolakis'ten S-400 yorumu: Ege'de durumu tamamen değiştirir
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri