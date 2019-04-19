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Katedrali'nin esin kaynağının ’de 16 yüzyıldır ayakta duran olduğu ortaya çıktı

’in simgesi Katedrali yandı. Zarar gören 850 yapının esin kaynağı ise ’de 16 yüzyıldır ayakta duran olduğu ortaya çıktı.

Notre Dame’in kalbi

Paris'in simgesi olan Katedrali, insanlığın ortak mirasıydı. Pazartesi günü 850 yıllık binayı alevler sardı. nedeniyle kubbesi ve çatısı çöken bina, ağır hasar aldı.

Gotik mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan katedralin onarımı için toplanan para 1 milyar Euro'yu aştı. 'nin kentindeki ise katedralin esin kaynağıydı.


16 YÜZYILDIR AYAKTA
5. yüzyılda yapılan kilise, hasarlandı. Sadece ikiz kuleleri ve dört duvarı ayakta kaldı. Türkiye sınırına 5 kilometre mesafede bulunan ve restorasyona muhtaç olan kilisenin tasarımının, Notre Dame başta olmak üzere Avrupa'daki birçok Gotik katedrale esin kaynağı olduğu açıklandı. Suriyeli tarihçi Fayez Kavsara, "11. ve 12. yüzyıllarda bu kiliseyi gören Hristiyanlar ve mimarlar, tasarımını Avrupa'ya taşıdılar" ifadesini kullandı.


5 KM UZAKLIKTA
İdlib'in batısında, ilinin Reyhanlı İlçesi'ne 5 kilometre mesafedeki Harem beldesine bağlı, Dürzi Köyü olan Kalb Lovze'deki aynı isimli kilisenin kalıntıları görüntüledi. 5. Yüzyıl'da, erken Bizans döneminde yapılan kilisenin ikiz kuleleri ve dört duvarının ayakta olduğu gözlendi.
Notre Dame'ın esin kaynağı olan Kalb Lovze Kilisesi, 16 yüzyıldır İdlib'de bulunuyor. İç savaşta çatışmaların hedefi olan kilise, restorasyona muhtaç durumda bulunuyor.

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