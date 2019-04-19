Paris'in simgesi olan Notre Dame Katedrali, insanlığın ortak mirasıydı. Pazartesi günü 850 yıllık binayı alevler sardı. Yangın nedeniyle kubbesi ve çatısı çöken bina, ağır hasar aldı.

Gotik mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan katedralin onarımı için toplanan para 1 milyar Euro'yu aştı. Suriye'nin İdlib kentindeki Kalb Lovze Kilisesi ise katedralin esin kaynağıydı.



16 YÜZYILDIR AYAKTA

5. yüzyılda yapılan kilise, iç savaşta hasarlandı. Sadece ikiz kuleleri ve dört duvarı ayakta kaldı. Türkiye sınırına 5 kilometre mesafede bulunan ve restorasyona muhtaç olan kilisenin tasarımının, Notre Dame başta olmak üzere Avrupa'daki birçok Gotik katedrale esin kaynağı olduğu açıklandı. Suriyeli tarihçi Fayez Kavsara, "11. ve 12. yüzyıllarda bu kiliseyi gören Hristiyanlar ve mimarlar, tasarımını Avrupa'ya taşıdılar" ifadesini kullandı.



5 KM UZAKLIKTA

İdlib'in batısında, Hatay ilinin Reyhanlı İlçesi'ne 5 kilometre mesafedeki Harem beldesine bağlı, Dürzi Köyü olan Kalb Lovze'deki aynı isimli kilisenin kalıntıları görüntüledi. 5. Yüzyıl'da, erken Bizans döneminde yapılan kilisenin ikiz kuleleri ve dört duvarının ayakta olduğu gözlendi.

Notre Dame'ın esin kaynağı olan Kalb Lovze Kilisesi, 16 yüzyıldır İdlib'de bulunuyor. İç savaşta çatışmaların hedefi olan kilise, restorasyona muhtaç durumda bulunuyor.