Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'dan bir heyet ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin güvenliğine ve Suriye-Türkiye sınırındaki gerilimin azalmasına bağlılığını hatırlattığı bildirildi.

Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron YPG/PKK'dan bir heyeti kabul etti.

Macron, görüşmede, ülkesinin Suriye'nin kuzeydoğusunun istikrarına önem verdiğini vurguladı.

Suriye'deki sivil nüfusun insani ihtiyaçlarını karşılamak ve sosyo ekonomik istikrarı sağlamak için finansal destek sağlanacağını belirten Macron, ayrıca Suriye halkının tüm bileşenlerinin de içinde olduğu ve gerilimi azaltacak bir yönetimin gerekliliğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Macron görüşmede, Fransa'nın Türkiye'nin güvenliğine ve Suriye-Türkiye sınırındaki gerilimin azalmasına bağlılığını da hatırlattı.