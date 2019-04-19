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  • 19.04.2019 20:39
  • Son Güncelleme: 19.04.2019 20:39

askerleri sınırında 20 Filistinliyi yaraladı!

askerlerinin abluka altındaki Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "" gösterilerine müdahalesi sonucu en az 20 kişi yaralandı. İsrail askerlerinin 2018'den bu yana devam eden savunmasız sivillerin katıldığı müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

İşgalci İsrail yine Filistinlilere saldırdı!

'deki Filistin yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde güçlerinin müdahalesi sonucu en az 20 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistinliler, 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

"200'DEN FAZLA FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU"
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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