Dünyanın tartışmasız en fenomen dizisi Game of Thrones (Taht Oyunları), yayıncısı HBO kanalını zengin etti... İlk kez 2011 yılında yayınlanan Game of Thrones 8. sezonuyla beIN SERIES SCI-FI'da ekranlara döndü. Çekimleri üç kıtada yapılan dizinin, yeni sezonunun ilk bölümü ülkemizde de büyük heyecana neden oldu. 175 ülkede yayınlanan dizi, oyuncuların ve total kazançları ile de sık sık gündem oldu. Game of Thrones'un geliri 5 milyar 500 milyon doları buldu.
- Dünya
- 19.04.2019
- Gazete
Game of Bank! Game of Thrones'tan rekor gelir...
Game of Thrones (Taht Oyunları) 8. sezonuyla ekranlara döndü. 175 ülkede yayınlanan efsane dizi, final sezonuyla 7.7 milyarlık gelire ulaşacak...
Dünyanın tartışmasız en fenomen dizisi Game of Thrones (Taht Oyunları), yayıncısı HBO kanalını zengin etti... İlk kez 2011 yılında yayınlanan Game of Thrones 8. sezonuyla beIN SERIES SCI-FI'da ekranlara döndü. Çekimleri üç kıtada yapılan dizinin, yeni sezonunun ilk bölümü ülkemizde de büyük heyecana neden oldu. 175 ülkede yayınlanan dizi, oyuncuların ve total kazançları ile de sık sık gündem oldu. Game of Thrones'un geliri 5 milyar 500 milyon doları buldu.
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