tartışmasız en fenomen dizisi, yayıncısı HBO kanalını zengin etti... İlk kez 2011 yılında yayınlanan Game of Thrones 8. sezonuylada ekranlara döndü. Çekimleri üç kıtada yapılan dizinin, yeni sezonunun ilk bölümü ülkemizde de büyük heyecana neden oldu. 175 ülkede yayınlanan dizi, oyuncuların ve total kazançları ile de sık sık gündem oldu.un geliri 5 milyar 500 milyon doları buldu.