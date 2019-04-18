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  • 19.04.2019 04:38
  • Son Güncelleme: 19.04.2019 04:39

'te e eylem yasağı

'da in cumartesi günü başkent 'in Champs-Elysees Caddesi'nde ve çevresinde yapmayı planladığı gösterinin yasaklandığı bildirildi.

Paris'te eylem yasağı!

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, in cumartesi günü Paris'in Champs-Elysees Caddesi ve çevresinde gösteri düzenlemesine izin verilmediği belirtildi.

Açıklamada, pazartesi günü çıkan yangında büyük hasar görmesi nedeniyle 856 yıllık 'nin çevresinde de eylem yapılmasının yasaklandığı kaydedildi.

Fransız yetkililer, geçen haftalarda da sarı yeleklilerin Paris'in simgelerinden Champs-Elysee Caddesi ve çevresinde gösteri düzenlemesine izin vermemişti.

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 5'inci ayını doldurdu.

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