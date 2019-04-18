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  • 19.04.2019 07:31
  • Son Güncelleme: 19.04.2019 07:31

askerleri, tutuklu bir Filistinlinin evini yıktı

askerleri, Filistinli tutuklu 'nin 'nın güneyindeki el-Halil kentinde bulunan evini yıktı.

İsrail askerleri, tutuklu bir Filistinlinin evini yıktı

Bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine göre, bölgeye gelen sundan bir grup asker, işgal altındaki 'te bir Yahudi yerleşimciyi öldürmekle suçlanan 'nin evini yıkmaya başladı.

Yıkma işleminin gerçekleştiği evin üçüncü katta bir apartman dairesi olduğunu belirten tanıklar, İsrail ordusuna ait küçük buldozerlerin dairenin duvarlarını yıktığını aktardı.

Evin yıkılmasına engel olmak isteyen Filistinli gençlerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri gençlere karşı gerçek mermi kullandı.

Filistinli İrfaiyye, 27 Şubat'ta Kudüs'te İsrailli bir yerleşimciyi öldürmekle suçlanıyor.

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