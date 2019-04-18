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  • 18.04.2019 15:47
  • Son Güncelleme: 18.04.2019 16:41

'nde feribot faciası: 13 ölü, 142 kayıp

Başkanı Félix Tshisekedi, ülkenin doğusunda geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen feribot sında 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 37 kişinin kurtarıldığını ve 142 kişinin de kaybolduğunu duyurdu.

Ülke şokta! Feribot faciası: 13 ölü, 142 kayıp

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kivu Gölü'nde pazartesi günü meydana gelen olayda, bir botun batması sonucu 13 kişi hayatını kaybederken, 142 kişiden haber alınamıyor.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (DRC) doğusunda bulunan Kivu Gölü'nde yolcuları taşıyan bir bot battı. Pazartesi günü yaşanan olayda, 13 kişi hayatını kaybetti. Devlet Başkanı Felix Tshisekedi konuya ilişkin açıklamasında 142 kişiden haber alınmadığını ifade ederek, 37 kişinin kurtarıldığını aktardı.

Yetkililer, olayın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Tshisekedi'ye başsağlığı dileklerini ileterek, Demokratik Kongo Cumhuriyeti halkının yanında olduklarını dile getirdi. BM ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, BM'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına yardıma hazır olduklarını duyuruldu.

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