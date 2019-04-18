Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kivu Gölü'nde pazartesi günü meydana gelen olayda, bir botun batması sonucu 13 kişi hayatını kaybederken, 142 kişiden haber alınamıyor.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (DRC) doğusunda bulunan Kivu Gölü'nde yolcuları taşıyan bir bot battı. Pazartesi günü yaşanan olayda, 13 kişi hayatını kaybetti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Felix Tshisekedi konuya ilişkin açıklamasında 142 kişiden haber alınmadığını ifade ederek, 37 kişinin kurtarıldığını aktardı.



Yetkililer, olayın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Tshisekedi'ye başsağlığı dileklerini ileterek, Demokratik Kongo Cumhuriyeti halkının yanında olduklarını dile getirdi. BM ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, BM'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına yardıma hazır olduklarını duyuruldu.