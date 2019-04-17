Sudan'da aylardır süren gösterilerin ardından ordu tarafından gerçekleştirilen darbe ile görevden alınan ve ev hapsinde tutulan Ömer el Beşir'in cezaevine gönderildiği belirtildi. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Beşir'in dün gece geç saatlerde başkent Hartum'un kuzeyindeki yüksek güvenlikli Kober Cezaevi'ne nakledildiği bildirildi.

Sudan'da ordunun yönetime el koymasının ardından oluşturulan Askeri Geçiş Konseyi, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin üyelerini gözaltına almıştı. Ulusal Kongre Partisi ise Askeri Geçiş Konseyi'ne gözaltına alınan parti üyelerinin derhal serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.



Sudan'da hükümetin yakıt ve ekmek fiyatlarına zam kararının ardından 2018 Aralık ayında gösteriler patlak vermişti. Protestoların ardından 11 Nisan'da ordu, ülke yönetimine el koyduğunu açıklamıştı.

OLAY

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, 2 yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan altı kişi, emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Konsey'in şu ana kadar birçok talebini karşıladığı muhalif gruplar, Ömer el-Beşir döneminin tüm kurum ve sembol isimlerinin olmadığı yeni bir sisteme geçilene kadar göstericilere "meydanlardan ayrılmayın" çağrısında bulunuyor.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.